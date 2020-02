OHL et Westerlo soutiennent Virton et appellent à la solidarité des autres clubs

La Commission des Litiges de la Fédération a récemment fait part de sa volonté de rejouer le match de la 23ème journée entre Virton et le Beerschot. La date du replay fait polémique, mais pas seulement.

Ce mardi, les Gaumais ont saisi le Tribunal Arbitral du Sport pour aller à l’encontre de la décision de faire rejouer le match après la dernière journée de championnat. Selon eux, la raison est simple : « Si nous venions à perdre le replay, Westerlo et tout le monde pourraient remettre en question notre éventuelle défaite » avance les représentants de Virton. Pourtant, le club n’a plus rien à gagner dans cette D1B.

Westerlo a rejoint l’appel de Virton. Ils ne veulent pas que ce match soit rejoué le 2 mars non plus. De son côté, OHL a également sorti un communiqué pour soutenir Virton et Westerlo dans leur démarche. Le premier finaliste estime que cela fausserait complètement le championnat : « C’est dans l’intérêt du football belge. Nous appelons tous les clubs à s’associer pour que l’Union Belge prenne une décision finale avant vendredi après-midi. Nous soutenons moralement Virton et Westerlo ». Une décision qui n’a pas fini de faire parler d’elle…