Virton refuse de rejouer le match contre le Beerschot: "Malsain"

Si rien ne change, la rencontre sera rejouée... après la fin de la deuxième période et pour les Gaumais, c'est intolérable.

Samedi dernier, les Virtonais ont mathématiquement dit au revoir à leurs chances de se qualifier pour la finale de la D1B, mais ça ne change rien à la volonté du club qui est de ne pas rejouer la rencontre contre le Beerschot qui s'était soldée par une victoire de l'Excelsior.

Mais le club anversois qui se sentait lésé sur le but gaumais a obtenu qu'on rejoue la rencontre. Date prévue? Le 2 mars... soit après la dernière journée de championnat. Et ça pourrait donc avoir un impact sur le nom du second finaliste de la série puisque le Beerschot et Westerlo se disputent encore ce ticket pour la finale.

Une situation jugée "malsaine" par l'Excelsior Virton, qui conteste également 'l'erreur d'arbitrage' et qui a décidé de faire appel devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport et demande que le jugement soit rendu au plus tard vendredi.