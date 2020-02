Roberto Martinez et la blessure d'Eden Hazard: "Ce n'est pas le moment de penser à l'Euro!"

Trois jours après l'annonce du verdict et à quelques heures du choc entre City et le Real Madrid, le sélectionneur se confie sur la nouvelle blessure contractée par Eden Hazard, samedi dernier à Levante.

Et Roberto Martinez répète ce qu'il a déjà dit: "Nous sommes tous tristes, parce qu'Eden ne méritait pas ça", confie-t-il à VTM. "Mais ça arrive dans le football, on ne peut blâmer personne. C'est surtout dommage que ça arrive à ce moment-ci parce qu'Eden s'était très bien adapté au Real Madrid.

Eden doit recevoir le meilleur traitement possible.

Interrogé sur la durée de son indisponibilité, mais aussi sur la possibilité d'opérer ou non cette cheville d'Eden Hazard, Roberto Martinez ne se prononce pas, mais il insiste: "Avec ce genre de blessures, il est important de prendre la bonne décision et d'avoir un oeil sur le futur. Eden a encore cinq ou six belles années devant lui et, à ce moment-ci, c'est le plus important."

Pas question donc pour le sélectionneur d'évoquer un éventuel forfait pour l'Euro 2020... "Ce n'est pas le moment de penser à ça", insiste Roberto Martinez. "Il doit recevoir le meilleur traitement possible. Il n'y a que comme ça que nous pourrons le revoir le plus vite possible sur les terrains. A cet instant, je ne suis pas inquiet pour l'Euro."