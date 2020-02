Surréaliste : l'OL va poursuivre tous les supporters auteurs de propos offensants sur les réseaux

La guerre est déclarée entre l'Olympique Lyonnais et les "trolls" des réseaux sociaux. Après avoir déjà banni un supporter qui avait posté un photomontage de Rudi Garcia en clown, le club rhodanien a annoncé que tout comportement offensant sur les réseaux serait poursuivi.

L'ambiance n'est pas au beau fixe à Lyon. La fracture, surtout, concerne Rudi Garcia, que les supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont jamais vraiment accepté comme l'un des leurs et qui est également accusé de proposer un jeu peu emballant. Un supporter avait posté un montage du coach lyonnais en clown, ce qui lui avait fallu d'être "banni" des réseaux sociaux du club. La réaction des supporters ne s'était pas faite attendre (voir ici).

L'OL a décidé de passer à l'étape supérieure : désormais, a annoncé le club via un communiqué, tout contenu injurieux sur les réseaux sociaux fera l'objet d'une plainte. Une atmosphère de guerre ouverte entre le club de Jean-Michel Aulas et ses supporters les plus critiques ...