La rencontre entre Meux et La Louvière ne sera pas rejouée

La RAAL avait déposé une plainte contre le RFC Meux après qu'un carton jaune ait été adressé au mauvais joueur, évitant au vrai coupable d'être exclu. Mais la rencontre de D2 Amateurs ne sera pas rejouée.

Du côté de Meux, comme nous le confiait la semaine passée l'entraîneur Marco Casto, rejouer la rencontre (qui s'était terminée sur le score de 1-1) ne posait aucun problème ("cela nous fera une recette en plus et nous pourrions même gagner, cette fois"), le club, second de D2 Amateurs, ne visant pas la montée (la licence ne sera pas demandée) et n'étant donc actuellement pas soumis au moindre stress du résultat.

Pour la RAAL, 3e à 8 points du leader borain, tout point est important. Le club louviérois avait donc déposé plainte après qu'un carton jaune ait été adressé au mauvais joueur par l'arbitre du jour, évitant ainsi une expulsion à Thibaut Otte. Mais le comité a jugé la plainte non-recevable, s'agissant là d'une erreur d'appréciation et non d'arbitrage pure. C'est par exemple ce qui différencie cette phase du cas Virton-Beerschot, où le but non-valable inscrit par Lucas Ribeiro était une erreur d'arbitrage et non d'appréciation.