Stéphane Omeonga revient sur son passage au Cercle et évoque son avenir

Arrivé l'été dernier en Belgique, le jeune médian est reparti en prêt du côté de l'Écosse cet hiver.

Stéphane Omeonga ne sera pas resté longtemps en Jupiler Pro League, à son grand désarroi. Prêté cet été au Cercle de Bruges par le Genoa, le Belge quittera la Venise du Nord six mois après son arrivée. "Je m'attendais à mieux concernant ma première expérience pro en Belgique. J'étais content de revenir au pays mais cela ne s'est pas passé comme je l'espérais", confie le joueur âgé de 23 ans. "Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas fonctionné au Cercle. Il faut dire que beaucoup de jeunes joueurs sont arrivés en même temps et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. L'arrivée de Bernd Storck n'a rien changé me concernant. Il était content de ce que je démontrais à l'entraînement mais m'a ensuite envoyé dans le noyau B...", souligne le médian qui compte plus de vingt apparitions en Serie A et Serie B.

Le joueur du Genoa a également l’impression que les Vert et Noir l’ont recruté en fonction de sa nationalité. "Avec le recul, je me demande si je n'étais pas été loué pour faire partie de la liste des six Belges présents sur la feuille de match. Soit, je n'en veux pas au club, il n'y a aucune rancoeur de mon côté. Je souhaite d'ailleurs au club de se sauver."

Cet hiver, Omeonga a rejoint le club écossais d’Hibernian où il avait évolué la saison dernière. "C'était important de faire le bon choix en cette fin d'année 2019. Il fallait que je trouve un club où je me sens bien et où je peux continuer d'évoluer. Hibernian remplit les conditions. Je suis bien ici et je retrouve toutes mes sensations", a précisé l'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard qui a déjà disputé six rencontres avec le sixième actuel de Scottish Premiership.

Le natif de Rocourt a aussi évoqué son avenir. "J'ai envie de me poser et je ne souhaite pas avoir cette image du joueur qui ne fait que multiplier les prêts. Deux options sont envisageables : rester ici en Écosse ou retourner en Italie afin de m'imposer au Genoa. J'adore les deux championnats et les ambiances qui y règnent sont magnifiques", a expliqué Stéphane Omeonga qui ne fait pas une croix sur la JPL pour autant.

"Revenir par la suite est évidemment envisageable. Tant que maintenant, je travaille dur pour poursuivre ma progression et pouvoir aller ainsi frapper à la porte des Diables Rouges ou des Léopards. J'ai envie d'être international par la suite", a conclu le joueur de 23 ans qui pourrait être amené à défendre les couleurs de la Belgique ou de la République Démocratique du Congo.