Zidane : "De temps en temps, le football est un peu cruel"

Intouchable sur la scène européenne entre 2014 et 2018, le Real Madrid semble bien parti pour tomber une nouvelle fois en huitième de finale après sa défaite à domicile contre Manchester City ce jeudi soir (1-2).

Alors qu'il menait au score à douze minutes de la fin du match, le Real Madrid a vu Manchester City recoller au score avant de l'emporter ensuite. Un scénario catastrophe pour le club merengue. "De temps en temps, le football est un peu cruel. Mais j’ai aussi envie de dire qu’un match de foot dure 90 minutes. On a très bien joué, on a marqué dans un moment où on était moins bien. On avait fait le plus dur, après on a été meilleur mais il fallait tenir ce résultat pendant 90 minutes et on a fait deux erreurs. En dix minutes, on perd le match donc c’est dur", a confié Zidane au micro de RMC Sport à l'issue de la rencontre.

"Oui c’est vrai que tout s’est accumulé en dix, douze minutes, ça fait beaucoup. On aurait même pu prendre un troisième but. On s’en sort pas bien vu la physionomie du match et vu tout ce qu’on a mis. C’était un bon match de foot. C’est dommage de perdre", a lâché Zizou qui croit toujours en un revirement de situation dans deux semaines en Angleterre.

"Maintenant, il y a un match retour. Même si on avait gagné, rien n’aurait été fait. On va aller là-bas par gagner. On sait qu’il va falloir aller le chercher et faire un grand match. C’est une belle équipe qu’on aura en face. C’est la beauté du foot. On va tout faire au match retour", a conclu Zizou.