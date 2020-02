Ligue des champions : Le plus beau but des huitièmes de finale aller est connu !

Les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions se sont terminés mercredi soir avec la victoire de l'Olympique Lyonnais contre la Juventus (1-0), et celle de Manchester City face au Real Madrid (2-1).

Erling Braut Håland est l'auteur du plus beau but de cette phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Norvégien a été récompensé pour son deuxième but face au PSG, un véritable missile envoyé dans la lucarne de Keylor Navas à la 77e. Un but qui avait donc offert la victoire aux Marsupiaux.