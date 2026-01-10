OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

Alors que son prêt au Falkirk FC en provenance de Sunderland vient récemment d'être écourté après une demi-saison, Trey Ogunsuyi ne restera pas avec les Black Cats. Le jeune buteur belge a trouvé un nouveau défi en Angleterre.

L'avant-centre a signé en prêt jusqu'en fin de saison à Shrewsbury Town, club de League Two (4e division anglaise). Le jeune talent belge espère relancer sa carrière en enchaînant les minutes de jeu dans sa nouvelle équipe.

"International belge chez les jeunes, Trey a marqué 15 buts en 20 apparitions dans les équipes des moins de 18 ans et des moins de 21 ans de Sunderland la saison dernière", se réjouit la formation anglaise en présentant son nouveau joueur.

En début d'exercice, Trey Ogunsuyi avait été prêté dans le club écossais de première division, Falkirk. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu là-bas, ce qui a contraint Sunderland à le rapatrier.

Kazeem Olaigbe, un exemple à suivre ?

Il espère désormais enfin se lancer et montrer ce dont il est capable. Espérons qu'il puisse par exemple suivre l'exemple de Kazeem Olaigbe, qui avait rejoint une formation de D4 anglaise, Harrogate Town, avant de continuer à gravir les échelons.

Le joueur belge de 23 ans avait lui été prêté par Southampton dans l'équipe de League Two. La saison suivante, il avait décroché un transfert au Cercle de Bruges avant de filer au Stade Rennais et d'ensuite rejoindre Trabzonspor en Turquie.



