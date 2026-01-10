Après sa défaite contre Diósgyőri VTK, Genk a relevé la tête vendredi en battant Puskás Akadémia. L'occasion pour Nicky Hayen de faire le point sur ses ambitions.

Ce vendredi, le KRC Genk a concédé une défaite contre Diosgyöri VTK, le dixième du championnat hongrois. Les Limbourgeois se sont inclinés sur le score de 3-4. Heureusement, la seconde rencontre de la journée a apporté plus de satisfactions.

Ayumu Yokoyama a fait vivre un calvaire à la défense de Puskás Akadémia. Intenable sur son côté, il a fini par débloquer la situation en déposant un centre sur la tête d'Aaron Bibout, entré en jeu un peu plus tôt.

Nicky Hayen fan de Karetsas

Une bonne nouvelle pour Genk, qui termine son stage sur une note positive. De son côté, Nicky Hayen s'est exprimé sur la suite de la compétition en Belgique pour cette année 2026.

🤔 | Nicky Hayen stevig aan de tand gevoeld. 🦷👀 pic.twitter.com/xr6qvrCeYq — DAZN België (@DAZN_BENL) January 9, 2026

"Dans le foot et surtout avec les Champions' Play-offs, tout peut arriver. C'est pour ça que j'y crois", a confié Hayen, qui ne veut pas faire une croix sur le top 3 et l'Europe. Pour y arriver, il compte énormément sur Kos Karetsas.



Lire aussi… Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical›

"Ce qu'il m'a montré ces dernières semaines est tout simplement phénoménal. S'il arrive à combiner ses coups de génie avec de bonnes bases et des statistiques, ça va être de la folie. C'est le plus grand talent du championnat belge", a déclaré Hayen au micro de DAZN.