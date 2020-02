La Premier League ouvre son Hall Of Fame : votez pour vos favoris !

Ce jeudi, la Premier League a annoncé qu'elle allait lancer un nouveau prix. Si dans un premier temps elle désignera seule ses deux premières légendes, à l'avenir le public pourra donner ses préférences. Alors, selon vous, quelles légendes a le plus marqué la Premier League ?

Premières légendes officiellement reconnues

Il s’agit d’une première : à l’image des sports nord-américains, la Premier League va se choisir ses plus belles légendes. Celles-ci seront symboliquement récompensées par un nouveau titre individuel. C’est l’occasion, également, de faire ressortir les plus beaux souvenirs. Nostalgiques et romantiques du football anglais, faites-vos choix !

Les règles du jeu

La League anglaise dévoilera les deux premiers Hall Of Fames le 19 mars. Plusieurs restrictions écartent d’emblée de nombreux nominés. Premièrement, il s’agit bien de choisir une légende de Premier League exclusivement, et non du championnat anglais depuis ses débuts. Entrent donc en ligne de comptes les joueurs ayant évolué dans la ligue créée en 1992.

Aussi, les nominés doivent obligatoirement avoir raccroché les crampons. Ainsi, pas encore question d’Eden Hazard, ni de Cristiano Ronaldo ou de Gareth Bale, qui a pourtant déjà disputé plus de 650 rencontres de Premier League.

Deux choix, parmi 30 légendes !

En revanche, des joueurs tels que Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen, Robbie Fowler ou Thierry Henry sont parfaitement éligibles. Alan Shearer, en tant que meilleur buteur de l’Histoire de la compétition (260 buts en 441 matchs), fait figure de favoris, tout comme Andy Cole et ses 187 goals inscrits entre en 1992 et 2007.

On n’oubliera pas non plus un certain Ryan Giggs et ses 663 rencontres en Premier League. Assez parlé ; faites vos jeux ! Nous avons concocté une liste de 30 joueurs. Même si la rédaction a ses préférences, nous les avons classés par ordre alphabétique. Choisissez les deux premières légendes que la Premier League devrait honorer dans son Hall Of Fames :