Bruno Fernandes déjà récompensé à Manchester United

Arrivé cet hiver en provenance du Sporting Portugal, Bruno Fernandes (25 ans) réalise des débuts sensationnels avec Manchester United. De quoi lui valoir une première récompense : le Portugais a été élu joueur du mois de février pour les Red Devils. Avec deux buts et deux passes décisives en cinq rencontres toutes compétitions confondues, Fernandes a convaincu son public !

