Gattuso après la victoire de Naples : "Je veux que mon attaque soit belle comme Brad Pitt et ma défense laide comme moi"

A l'issue de la victoire de Naples contre Torino 2-1, Gattuso a comparé son équipe de manière amusante.

Si Gattuso a eu des difficultés pour imposer sa patte chez les Napolitains, son équipe semble de plus en plus en forme et est même remontée provisoirement à la sixième place du classement avec 39 points.

La victoire 2-1 face au Torino, avec Mertens à l'assist, permet à Naples d'aligner un 9 points sur 9 et de garder un espoir d'empocher un ticket européen. En conférence de presse d'après-match, Gattuso s'attend à moi de suffisance de la part de ses joueurs. Il a même comparé son attaque à ... Brad Pitt et sa défense à lui.

"J'ai beaucoup aimé l'équipe mais la suffisance des dernières minutes m'énerve. (...) Nous devons être beaux comme Brad Pitt en attaque et laids comme moi en défense", a déclaré le tacticien italien. Du Gattuso pur jus !