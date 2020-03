Obbi Oulare : "On n'a pas été au rendez-vous"

Le Sporting de Charleroi a remporté le derby wallon face au Standard de Liège ce dimanche soir lors de la 2!ème journée de Jupiler Pro League (2-0). Les Rouches ne sont parvenus à développer leur jeu au Mambourg.

La belle série du Standard a pris fin ce dimanche soir. Après leur partage et leurs victoires à Genk et contre l'Antwerp, le matricule 16 a chuté à Charleroi ce dimanche (2-0).

"Après quelques bons matchs, on retourne dans nos travers. On savait que c'était un match à part pourtant. Peu importe la forme de l'équipe, on n'a pas été au rendez-vous, et dans ce cas-là, c'est compliqué", a confié Obbi Oulare. "Ils ont mis plus d'impact dans les duels et ils étaient sur tous les ballons. Ils marquent sur un coup franc et leur deuxième but, ils ont plus envie que nous avec ce ballon qui traîne. Cela résume le match", a souligné l'attaquant des Rouches.

Le Liégeois ne veut pas entendre parler de motivation. "J'étais dedans même si ce n'était pas mon meilleur match. J'essaie de gagner mes duels, courir et me battre. Après si on ne le fait pas tous ensemble, c'est compliqué. Mais d'un côté, cela arrive de passer à côté d'un match", a précisé le joueur âgé de 24 ans avant d'évoquer l'irrégularité du club. "Bruges et Gand passent aussi parfois à côté de leur match mais ils ne perdent pas et partagent l'enjeu. On perd de notre côté, ce qui explique l'écart au classement", a conclu Obbi Oulare.