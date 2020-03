Certains supporters ne pourront pas assister à la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan !

Ce mercredi aura lieu la demi-finale retour entre la Juventus Turin et l'AC Milan. Néanmoins, elle sera fermée aux tifosi venant de Lombardie, d'Emilie-Romagne et de Vénétie, les régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus.

La demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan aura bien lieu mais sans certains supporters. En effet, dans un communiqué, le club turinois interdit notamment jusqu'au 8 mars les déplacements organisés de supporters depuis les régions Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne ainsi que depuis les provinces de Savona (Ligurie) et Pesaro et Urbino (Marches) via un décret adopté dimanche par le gouvernement italien sur les mesures de lutte contre le coronavirus. "Tous les titulaires de billets devront montrer un document d'identité indiquant clairement leur lieu de résidence. En cas de doute sur leur résidence effective, l'accès au stade leur sera interdit", a précisé le communiqué concernant le soir du match. Au match aller le 13 février dernier, l'AC Milan et la Juventus avaient partagé l'enjeu (1-1).





