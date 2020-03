🎥 Le Bayern toujours en course pour le triplé, fin du rêve en Coupe pour Benito Raman

Héros du huitième de finale de Schalke 04, Benito Raman n'a pas réédité l'exploit en quart.

Comme en huitième de finale, le Belge était sur le banc au début du match et il est monté au jeu dans la dernière demi-heure. Mais cette fois, Benito Raman n'a rien pu faire. C'est Joshua Kimmich qui a fait basculer la rencontre dans le camp bavarois grâce à une puissante demi-volée, juste avant la pause.

Un petit but, il n'en fallait pas plus pour satisfaire les tenants du titre, qui filent demi-finales (0-1). Quasiment qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions et bien installé en tête de la Bundesliga, le Bayern est donc toujours en course pour le triplé.

Les Bavarois rejoignent la surprenante équipe du FC Saarbrücken en demi-finale. Les deux autres quarts de finale, Bayer Leverkusen - Union Berlin et Eintracht Francfort - Werder Brême, auront lieu mercredi soir.