La déception du Soulier d'Or, décisive dans la forme de Mbokani ?

Dieumerci Mbokani semble à la peine en 2020 et Jonathan David en a profité pour le dépasser au classement des buteurs. Tous deux avaient été déçus avant la reprise lors du gala du Soulier d'Or.

Dieumerci Mbokani ne compte que 4 buts en 2020 contre 7 pour Jonathan David : le rythme s'est clairement ralenti dans le chef du Congolais, et ce creux semble correspondre à la déception du Soulier d'Or attribué à Hans Vanaken. C'est du moins ce que pense Cisse Severeyns, meilleur buteur en 1987-1988 : "Il y a deux façons de gérer leur déception. Mbokani espérait gagner le Soulier d'Or, mais David était favori aux yeux de beaucoup pour le titre d'Espoir (remporté par Verschaeren, nda)".

Pour l'ancien meilleur buteur, les deux joueurs y ont réagi différemment. "On peut être déçu, frustré, en colère, et connaître un coup de moins bien ; ou y voir une forme de motivation", nous explique Severeyns. Mbokani espérait beaucoup de ce gala et y voyait une dernière chance de remporter le trophée, à 34 ans.

"Il fait peut-être partie de la première catégorie. Il a joué à un niveau incroyable en 2019 mais c'est peut-être difficile de se remotiver après une telle déception". Jonathan David, lui, a un transfert en ligne de mire et suit la courbe de progression logique d'un joueur de son âge. "Et du côté de l'Antwerp, c'est tout le secteur offensif qui est à la peine. Lamkel Zé et Refaelov également sont moins percutants. Gand est une machine bien rodée".