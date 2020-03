Le président de l'Inter traite le président de la Ligue Italienne de "sombre clown"

La lutte contre le coronavirus en Italie et la façon dont la Ligue Italienne gère la situation agacent le président de l'Inter Milan, qui l'a exprimé dans des termes assez durs.

Pour Steven Zhang, président de l'Inter Milan, la crise du coronavirus et son impact sur les rencontres de Serie A est un vrai problème que la Ligue Italienne gère très mal : Zhang s'est exprimé via un post virulent sur Instagram à l'encontre de Paolo Dal Pino, président de la Lega, qu'il traite de "plus sombre clown qu'il ait jamais rencontré".

"Jouer avec le calendrier et toujours mettre la santé publique au deuxième plan. Vous êtes probablement le plus gros et sombre clown que j'aie jamais vu. 24 heures, 48 heures, 7 jours ? Et quoi d'autre ? Quelle est votre prochaine étape ?", s'interroge le président de Romelu Lukaku. "Et si nous ne protégions pas nos joueurs ou nos entraîneurs et leur demandions de jouer pour vous 24h sur 24 ?". Zhang a conclu en conseillant à tous les supporters de rester prudents dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, qui frappe le nord de l'Italie et a forcé plusieurs reports de rencontres.