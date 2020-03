Michel Preud'homme détient toujours un record vieux de 29 ans : Malines peut-il le battre ?

C'est une statistique fournie par la Pro League : le KV Malines a enchaîné trois clean-sheets consécutivement pour la première fois depuis presque 30 ans - 29, pour être précis, puisque le dernier portier à tenir ses filets inviolés aussi longtemps chez les Sang & Or était ... Michel Preud'homme en 1991. Il avait alors enchaîné 5 matchs sans encaisser. Le Kavé a donc encore la possibilité d'égaler ce chiffre d'ici à la fin de saison !

3⃣ | @StatsPerform



KV Mechelen boekte voor het eerst in 29 jaar drie opeenvolgende clean sheets in de #JPL.



In 1991 wist Michel Preud’homme 5 wedstrijden na elkaar de netten schoon te houden.#STVKVM pic.twitter.com/M6Epaj4xEZ