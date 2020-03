Un départ vers la Bundesliga pour Percy Tau ?

Alors qu'il est prêté au Club de Bruges par Brighton cette saison, Percy Tau devrait quitter la Belgique la saison prochaine. Pour rejoindre l'Allemagne ? C'est en tout cas ce que lui conseille l'un de ses compatriotes.

Auteurs de performances mitigées cette saison avec le Club de Bruges (32 matchs, 4 buts et 8 passes décisives), Percy Tau fait néanmoins parties des joueurs les plus estimés en Afrique du Sud. Prêté à l'Union Saint-Gilloise lors de l'exercice précédent puis à Bruges cette saison, il est très apprécié dans son pays natal.

En effet, selon Sibusio Zuma, ancien international sudafricain (67 capes), un club du haut du tableau de Bundesliga semble une destination idéale pour le joueur de 25 ans d'après des propos relayés par Goal.com. "Il doit travailler très dur, et jouer en Allemagne l'aidera beaucoup [...] S'il peut aller trouver une équipe en Allemagne, cela fera des merveilles et s'il peut avoir un plus grand club en Allemagne, c'est encore mieux".