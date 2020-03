Waasland-Beveren déjà condamné? "Beaucoup le pensent, mais pas nous!"

Waasland-Beveren déjà condamné? "Absolument pas", répondent les Waeslandiens qui sont prêts à se battre pour sauver leur place en Pro League.

Après la victoire à Ostende, le 18 janvier, on pensait Waasland-Beveren, qui avait neuf unités d'avance sur le Cercle, quasiment sauvé. Six défaites consécutives plus tard, les Waeslandiens sont au bord du gouffre et condamnés à s'imposer à Mouscron pour entretenir l'espoir.

"Pourquoi pas nous?"

Un espoir que les Waeslandiens n'ont pas laissé aux vestiaires. "Nous y croyons à fond", confirme Tuur Dierckx à Sporza. "Si nous gagnons samedi soir, tout sera possible. Beaucoup nous ont déjà enterrés, c'est à nous leur donner tort."

Et le gaucher de Waasland-Beveren a déjà identifié la clé d'un possible maintien: la mentalité. "Elle devra être fantastique", insiste-t-il. "Nous avons vu que les concurrents pouvaient commencer à enchaîner les victoires. Alors pourquoi pas nous?"