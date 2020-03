📷 Les supporters allemands se sont trouvés un ennemi commun : leur fédération

L'action des supporters du Bayern Munich contre la mainmise hégémonique de Dietmar Hopp sur Hoffenheim a fait ressortir de vieux conflits.

Une loi pour protéger la voix des supporters, et éviter des dérives à la PSG, dans le foot allemand interdit normalement tout propriétaire - seul - d'avoir plus de 51% des parts d'un club. Or, Hopp ne respecte pas cette règle avec Hoffenheim. Les supporters du Bayern ont, le week-end passé, fait savoir tout le mal qu'il pensait de ce personnage.

Le match fut arrêté et la Fédération a pris position contre les supporters bavarois. Ce qui ne semble pas faire changer d'opinion ces derniers. Ce dimanche contre Augsbourg, ils ont sorti le message suivant : "Le mauvais visage du Bayern, disent ceux qui ont les mains ensanglantées en prenant l'argent sale du Qatar". Ambiance...

Les supporters visiteurs semblent du même avis que leur adversaire bavarois : "F*ck la DFB (la fédération allemande de football, ndlr)" :

La veille, les supporters du Borussia avaient sorti un tifo sur lequel on pouvait voir les dirigeants d'Hoffenheim, du Bayern et de la DFB, représentés sous forme de clown :