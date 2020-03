Mousa Dembélé a pris sa décision... malgré les appels de Roberto Martinez

Mousa Dembélé a confirmé dimanche avoir mis un terme à sa carrière internationale, mais Robert Martinez avait tout de même essayé de le convaincre.

Il avait d'ailleurs pris cette décision bien avant ce dimanche. "Mon plan était d'arrêter après la Coupe du monde", explique-t-il à VTM. Mais il a encore disputé les deux première rencontres de la Nations League, juste après le Mondial.

Quelques mois avant de s'envoler pour la Chine et le Guangzhou R&F. "Quand j'ai signé en Chine, j'ai appelé Roberto Martinez et il m'a proposé d'attendre un an pour voir comment je me sentais", explique-t-il.

Et le plan du sélectionneur semblait clair. "Il m'a dit qu'il comptait sur moi pour l'Euro. Il m'a encore appelé plusieurs fois ensuite. Mais désormais, ça fait un petit temps que je ne l'ai plus eu au bout du fil. Je n'ai pas annoncé clairement que j'arrêtais, mais pour moi, ça fait déjà un petit temps que c'était clair", conclut Mousa Dembélé.