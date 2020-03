Le FC Barcelone et la Liga également touchés par le coronavirus

Après l'Italie et la France, c'est au tour de l'Espagne de décréter le huis clos pour des matchs de championnat.

Les autorités ont décidé que le huis clos serait mis en place pour les deux prochaines journées de Liga mais également pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Naples.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY