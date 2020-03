"Passe la balle à Eden" : Marc Wilmots répond à Jordan Lukaku

Notre ancien coach fédéral se remet de son aventure en Iran, en attendant, peut-être un nouveau défi.

Et c'est depuis le sud de la France que l'ancien capitaine et entraineur des Diables Rouges s'est confié dans un entretien donné à Sport/Footmagazine. Parmi les sujets évoqués, la récente sortie de Jordan Lukaku par rapport à l'Euro 2016 : "Ce qui me dérange c'est qu'il discrédite le staff, il remet le travail de tous ces gens en question, dont les séances théoriques notamment. Si je l'écoute, je regrette une chose : ne pas l'avoir mis dehors après qu'il soit arrivé pour la dixième fois en retard pendant l'Euro. Même son frère l'avait rattrapé à l'époque."

Wilmots semble avoir moyennement apprécié la sortie médiatique du défenseur, malgré le support qu'il évoque au sein du staff : "Entre la rencontre face au Portugal et le match contre le Pays de Galles, il a assisté à neuf séances théoriques d'avant match. De plus, il joue latéral gauche depuis près de 10 ans et Vital Borkelmans qui était dans le staff est un ancien latéral gauche. Avec tout cela, il a le culot de dire qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire ? Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen au même poste n'ont bizarrement jamais évoqué de problème de compréhension."

Enfin, l'ancien médian est revenu sur le rôle de Lukaku lors de la dernière rencontre des Diables à cet Euro : "Contre le Pays de Galles, la consigne était un cas d'école : jouer haut pour empêcher les latéraux Gallois de resortir. Et son rôle était donc de ne pas contraindre Eden à devoir repasser la moitié de terrain, et lui lancer des ballons dans la profondeur le plus rapidement possible. Donc quand il dit cela, il n'a juste rien compris à la théorie. Il dormait. Mais Jordan est comme ça. Bon joueur mais qui joue à l'instinct et avec de tels joueurs, il faut leur en dire le moins possible."