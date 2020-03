France : Malgré les huis-clos, les personnes interdites de stade devront se rendre au commissariat

Ce qui ne plaît pas du tout à l'Association nationale des supporters (ANS) français.

Les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont maintenus, mais devront se jouer à huis-clos, et ce jusqu'au 15 avril prochain. Cela peut paraître absurde, mais le Ministre de l'Intérieur français exige des supporters interdits de stade de se rendre dans les commissariats pour pointer, et ainsi prouver qu'ils ne sont pas... dans les stades fermés.

L'Association des supporters a publié un communiqué pour dénoncer cette décision injuste et absurde : "On ne voit pas l'intérêt pour un supporter interdit de stade d'aller se rendre inutilement aux abords d'un stade fermé. C'est une décision grotesque".