🎥 Radja Nainggolan vient en aide d'un hôpital romain

Le Ninja a fait un don à l'hôpital Lazzaro Spallanzani de Rome. Avant de revenir à Cagliari, Nainggolan a passé plusieurs saisons pour un total de 203 matchs pour l'AS Roma. Le milieu de terrain de 31 ans n'a pas oublié son parcours, et il réalise ainsi un beau geste de solidarité.

Le Napolitain Insigne a, lui aussi, fait un don de 100.000 euros pour combattre le coronavirus.

Amazing gesture by Radja Nainggolan, who has just donated to #ASRoma's campaign to help Lazzaro Spallanzani Hospital in Rome treat patients infected by #COVID19



