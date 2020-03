Kevin De Bruyne, joueur le plus créatif d'Europe, et de loin !

Selon le site de statistiques sportives WhoScored. Kevin De Bruyne a déjà créé 72 occasions franches cette saison grâce à ses passes tranchantes. Cette statistique est d'autant plus impressionnante qu'elle ne prend pas en compte les phases arrêtées.

Pour mesurer la grandeur d'une telle performance, en Premier League qui plus est, il faut la comparer avec celles des meilleurs créatifs des cinq grands championnats européens. Ainsi, le Diable Rouge a permis aux Citizens de se montrer dangereux à quinze reprises de plus que ne l'a fait Muller pour le Bayern, deuxième meilleur joueur dans ce domaine. Une preuve supplémentaire que Kevin De Bruyne est, actuellement, le meilleur meneur de jeu du monde !

