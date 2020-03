La proposition de Dimitri De Condé pour permettre aux playoffs d'aller à leur terme

C'est évidemment encore prématuré et le Directeur Technique de Genk en est conscient.

Officiellement à l'arrêt depuis jeudi soir, le championnat de Belgique reprendra-t-il après le 3 avril? La question restera sans réponse durant quelques semaines encore. "Quand le virus sera vraiment sous contrôle, on pourra prendre une décision", estime Dimitri De Condé, dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

"Et si le football peut reprendre, il y a plusieurs scenarios possibles", explique-t-il. "Passer à trois matchs par semaine et raccourcir la trêve estivale. C'est une option. Si l'Euro devait être reporté, ça nous donnerait plus de temps pour terminer la compétition. Mais la santé prime sur le football", conclut-il.