"La vie est totalement à l'arrêt": Bram Nuytinck témoin de la situation en Italie

Le défenseur raconte la vie dans la Botte. Une situation qui a totalement changé cette semaine à Udine.

Udine, où l'ancien Mauve joue et réside, a pourtant été en dehors de la zone à risques jusqu'au début de cette semaine. "Avant ça, il y avait bien entendu quelques règles à respecter, mais la vie était presque normale. (...) Mais tout a changé pour nous, ici à Udine, depuis le début de la semaine", explique Bram Nuytinck à De Telegraaf.

Désormais, Udine, comme dans le reste du pays, vit au ralenti. "C'est une situation très étrange. La vie est totalement à l'arrêt. Il n'y a plus personne dans les rues, tout le monde est à l'intérieur. Je suis tout seul à la maison. Tu ne peux aller nulle part. Il n'y a que les magasins qui vendent de la nourriture et les pharmacies qui sont ouverts. Et tu ne peux sortir que si tu en as vraiment besoin..."