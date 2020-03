Le premier joueur de Liga testé positif au Covid-19 est connu : "Il est clair que j'ai mal commencé 2020"

Testé positif au coronavirus, le défenseur argentin a annoncé la nouvelle ce dimanche.

Ce dimanche, Ezequiel Garay a annoncé sur son compte Instagram qu'il avait été testé positif au coronavirus. "Il est clair que j'ai mal commencé 2020", a écrit l'international argentin (33 ans, 32 sélections). "Je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu'à écouter les autorités sanitaires et de rester en isolement", a expliqué celui qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés début février.

Le défenseur, sous contrat avec Valence jusqu'au 30 juin, est le premier joueur de Liga testé positif au coronavirus.