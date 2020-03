Confinés, les supporters chantent à la gloire du Napoli dans toute la ville

Le coronavirus n'aura pas raison de la ferveur des supporters du Napoli. Confinés dans leur maison, comme la plupart des Européens désormais, les supporters napolitains ont chanté ce week-end, à la demande de leur club favori sur Twitter, depuis leurs fenêtres et leurs balcons.

Et, à l'image de Lorenzo Insigne, qui s'est lui aussi prêté au jeu, leurs chants ont été captés et partagés sur la toile.

Napoli's Twitter asked fans:



"At 19:45 CET today, we want to get Naples singing! Get out on your balconies or open your windows wide and sing Un Giorno All’Improvviso...!"



Here's what happened ⬇️pic.twitter.com/L7lWUpYdxF