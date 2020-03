Le président de l'OL propose une nouvelle solution pour le classement !

Jean-Michel Aulas a remis le couvert.

Critiqué pour avoir évoqué la possibilité d'une saison blanche et d'ainsi vouloir profiter de la suspension du championnat, lJean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais a proposé de faire un classement sur plusieurs saisons.

Sur son compte Twitter, l'homme fort des Gones a de nouveau réagi à la polémique "saison blanche", et a proposé une autre solution prenant en compte les dernières saisons pour réaliser un classement. "Il existerait une autre solution d’après les spécialistes: le classement historique sur trois ans cinq ans. Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat, mais cela va être de plus en plus difficile".

Quelle serait la solution la plus juste en cas de non reprise de la Ligue 1 cette saison ? https://t.co/ZmK06ImKeX via @francefootball — Pierre Rondeau (@Lasciencedufoot) March 16, 2020

Présent sur le podium lors des deux dernières saisons, l'OL avait terminé quatrième il y a trois ans et deuxième il y a quatre ans. Si la solution historique venait à être accepté, en prenant en compte les trois ou cinq dernières saisons, les Gones, septièmes cette saison, se retrouveraient à la deuxième place du classement et retrouverait donc une place directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions...