Wayne Rooney pousse un coup de gueule : "Traités comme des cobayes"

De retour en Angleterre du côté de Derby, l'Anglais âgé de 34 ans n'était pas de bonne humeur ce week-end.

Wayne Rooney regrette la décision tardive de la Fédération Anglaise (FA) de suspendre les compétitions locales en raison de l'épidémie de coronavirus.

"Pourquoi avons-nous attendu vendredi ? Pourquoi a-t-il fallu que Mikel Arteta tombe malade pour que l'Angleterre prenne la bonne décision ?", s'est interrogé l'ancien joueur de Manchester United dans The Times. "Pour les joueurs, le personnel et leurs familles, la semaine a été préoccupante - au cours de laquelle nous avons ressenti un manque de leadership de la part du gouvernement, de la FA et de la Premier League. Après la réunion d'urgence, la bonne décision a finalement été prise. Jusque-là, on avait presque l'impression que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes", a conclu Wayne Rooney.