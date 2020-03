L'Union Saint-Gilloise propose une activité à ses jeunes supporters !

Il faut bien trouver de quoi s'occuper en cette drôle de période, et l'Union Saint-Gilloise l'a bien compris : les pensionnaires du Parc Duden offrent à leurs supporters des ... coloriages à effectuer !

Vous êtes supporter de l'USG et avez un jeune enfant ... ou êtes vous-mêmes un grand gosse ? L'Union a pensé à vous et propose à ses fans des coloriages à imprimer, encourageant à poster les plus belles oeuvres réalisées par les jeunes aficionados du club. En ces temps de confinement, vous aurez besoin de toutes les distractions possibles !

Et quelques résultats, de qualité ou non, ont déjà été retweetés ...

🖍️ Et si on mettait nos plus jeunes Unionistes au coloriage pendant cette période de lockdown?



😏 Imprimez ces dessins en A4, sortez les crayons et pensez à nous envoyer les créations ! pic.twitter.com/DobN1TLwCH — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) March 18, 2020

👏 Combien de likes ou de retweets pour Celia? 💛💙 pic.twitter.com/1b1cJln4h1 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) March 18, 2020