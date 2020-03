OHL enregistre une perte financière très élevée

Et si la montée devenait une urgence pour OHL sur le plan financier ? Les Louvanistes ont enregistré des pertes colossales depuis 2018.

Lors du premier semestre de l'année 2019, OHL a enregistré 7,9 millions d'euros de pertes, qui viennent s'ajouter aux 10 millions d'euros de pertes du second semestre 2018. Des chiffres colossaux qui s'expliquent par les investissements massifs consentis par le club (et par son propriétaire thaïlandais) en vue de la montée en D1A ... qui n'a pas encore eu lieu et reste en suspens pour la saison prochaine.

Le club louvaniste, cependant, relativise ces chiffres et affirme via Het Nieuwsblad que le découpage semestriel de ceux-ci en donne une image tronquée et que le plan de King Power, le propriétaire du club, est actuellement respecté. La principale part de ces pertes est dûe aux gros salaires, surtout pour la D1B, accordés par OHL ... qui dépend désormais totalement de son mécène thaïlandais. Ce qui est le cas "de tous les clubs de D1B", affirme le club. On se doute, cependant, que la montée est urgente pour éviter que ces pertes soient en vain ...