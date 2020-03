Cardiff City endeuillé : une légende du club est décédée à 35 ans seulement

Peter Whittingham est décédé ce jeudi 19 mars des suites d'un traumatisme crânien occasionné, selon la presse anglaise, par une mauvaise chute dans un pub. L'ancien ailier de 35 ans, retraité depuis 2018, était une véritable légende du club de Cardiff City pour lequel il a disputé près de 500 matchs de 2007 à 2017. C'est le club gallois qui a annoncé officiellement le décès de Whittingham.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



