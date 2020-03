Un médecin italien tacle l'UEFA !

Il reproche à l'UEFA d'avoir autorisé les supporters espagnols à se déplacer en Angleterre pour le match de huitième de finale retour de la Ligue des champions opposant Liverpool à l'Atlético Madrid.

Sur ses réseaux sociaux, Matteo Bassetti, chef de service des maladies infectieuses à l'Hôpital Universitaire Santa Maria Misericordia d'Udine en Italie, estime que l'UEFA a commis une erreur en autorisant les supporters de l'Atlético de Madrid à faire le déplacement à Liverpool lors du huitième de finale retour de Ligue des champions le 11 mars dernier.

"Plus de 10.000 supporters espagnols se sont rendus au match de Ligue des champions à Liverpool. Des centaines de cas avaient déjà été détectés à Madrid. Il est possible que le problème ait été exporté en Angleterre. Il est possible que les joueurs aient vécu la même chose. Ce n'est pas évident de garder une certaine distance pendant un match de football. Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné et l'UEFA aurait pu faire mieux et agir différemment", a lâché Matteo Bassett.