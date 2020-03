Covid-19 : les salaires des joueurs de Championship plafonnés ?

Des clubs de Championship, League One et League Two envisageraient des réductions temporaires de salaires, pour faire face aux soucis financiers liés à l'arrêt du football.

D'après le Telegraph, plusieurs clubs de Championship (Division 2 anglaise) étudieraient l'idée de plafonner les salaires des joueurs à 6000 livres sterling par semaine, et ce, dans le but de faire face aux conséquences de la pandémie. Ainsi, une conférence téléphonique aurait eu lieu aujourd'hui entre plusieurs clubs de la division, pour discuter de la possibilité d'appliquer des réductions de salaire temporaires à tous les joueurs de Championship, et ce, jusqu'à la reprise de la saison. Des clubs des échelons inférieurs (League One et Two) seraient également en discussions pour appliquer la même chose. Une idée qui souligne les énormes préoccupations financières des clubs de football engendrées par la crise du coronavirus.