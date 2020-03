🎥 La décennie historique des Diables, épisode 1: huit buts, une grosse déception, mais un premier déclic?

En cette période d'abstinence footballistique, Walfoot a décidé de revenir sur la dernière décennie des Diables Rouges. De l'enfer aux portes du paradis, les Diables nous ont fait vibrer durant les dix dernières années. Retour sur ces matchs qui leur ont permis de rentrer dans l'histoire du football belge.

Quand débute la décennie 2010, les Diables ont pourtant le moral dans les chaussettes. Ils sont 66es du classement FIFA, n'ont plus participé à un grand tournoi depuis huit ans et devront encore patienter quatre longues années pour y parvenir.

Dans ce cheminement, et dans la foulée de la quatrième place de ce qu'on nomme déjà la génération dorée du football belge aux Jeux Olympiques de Pékin, en 2008, la campagne éliminatoire pour l'Euro 2012 a fait office de premier déclic pour l'équipe nationale. Et c'est d'ailleurs par l'incroyable partage contre l'Autriche que nous avons décidé de commencer notre tour d'horizon.

Un Stade Roi Baudouin à moitié vide

Georges Leekens a succédé à Dick Advocaat, qui ne sera resté que quelques mois à la tête de la sélection, est aux commandes au moment d'entamer cette campagne éliminatoire. Battus par le plus petit écart par l'Allemagne en ouverture (0-1), puis en Turquie (3-2), les Diables n'ont déjà quasiment plus le droit à l'erreur quand l'Autriche se présente au Stade Roi Baudouin, le 12 octobre 2010.

Loin de la frénésie qui entoure l'équipe nationale belge près de dix ans plus tard, ce match ne suscite pas un enthousiasme démesuré, et les tribunes du Heysel sont partiellement vides: ils sont à peine plus de 25.000 à les garnir.

Et pourtant, le public belge va vibrer ce soir-là. Emmenée par le duo Ogunjimi-Vossen, la Belgique fait parler sa puissance offensive, mais montre aussi ses faiblesses défensives. Même menés à la pause, malgré le joli but d'ouverture de Jelle Vossen, les Belges continuent de pousser. Marouane Fellaini égalise dès le retour des vestiaires, mais l'Autriche reprend les commandes à l'heure de jeu (3-2).

Fin de match explosive

Marvin Ogunjimi (87e) et Nicolas Lombaerts (90e) font pourtant exploser le Stade Roi Baudouin en trois minutes. Trop enthousiaste et inexpérimentée, la Belgique se laisse pourtant encore surprendre dans les arrêts de jeu et laisse filer une victoire qui semblait pourtant acquise (4-4).

La déception est, forcément, énorme pour les Diables, qui ont laissé ce soir-là filer une partie de leurs chances de qualification pour l'Euro 2012. Pourtant ce match spectaculaire a lancé une nouvelle dynamique autour de l'équipe nationale et quelques mois plus tard, les Diables prendront leur revanche, à Vienne, devant un très joli contingent supporters belges. Mais ça, c'est une autre histoire.

La compo des Diables: Bailly, Alderweireld (Boyata), Kompany, Lombaerts, Vertonghen, Simons (Lukaku), Witsel, Fellaini (E. Hazard), Legear, Vossen, Ogunjimi.

