Les joueurs de Virton sont les premiers, parmi les clubs pro, à être au chômage technique

Les Gaumais vont passer par la case chômage technique temporaire.

Les athlètes perçoivent, en théorie, 70% de leur salaire moyen dans ces cas-là. Mais un plafond exclut qu'ils ne perçoivent plus que 2351€ brut par mois. De plus, comme pour toute personne, l'allocation est dégressive dans le temps.

Confinés dans leur domicile, staff technique et joueurs de Virton seront les premiers à devoir faire les démarches. Le syndicat des joueurs, Sporta, a en effet indiqué que le club gaumais était le premier club professionnel en Belgique à mettre ses employés en chômage technique temporaire.

Cela veut dire que les joueurs ne sont donc plus obligés, jusqu'à nouvel ordre, et théoriquement de suivre les instructions de leur employeur. C'est pourquoi Stijn Boeykens, de Sporta, opinait que peu de clubs professionnels devraient suivre Virton, qui n'a plus rien à espérer sportivement, si fin de saison il devait y avoir. Le Standard et Zulte Waregem ont tout de même envisagé, eux aussi, un tel scénario.