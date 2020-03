Un autre cadre de Genk sur le départ? La Premier League frappe (encore) à la porte

Les Limbourgeois risquent de voir partir un autre cadre l'été prochain.

Après Alejandro Pozuelo, Ruslan Malinovskyi, Leandro Trossard, Aly Samatta et Sander Berge, le Racing Genk peut s'attendre à voir partir, l'été prochain, un autre homme du titre de champion de Belgique conquis la saison dernière.

Déjà intéressé cet hiver, Southampton n'a pas oublié Joakim Maehle. la Gazzetta dello Sport annonce en effet que le club de Premier League est prêt, à mettre huit millions d'euros pour attirer le latéral danois lors du prochain mercato.

Arrivé à Genk il y a bientôt trois ans, Joakim Maehle a disputé 115 matchs dans le Limbourg (pour cinq buts et 18 assists) et s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux de Belgique. Et, à 22 ans, le moment est sans doute venu pour l'international danois de passer un cap dans un grand championnat étranger.