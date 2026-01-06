Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

Un départ chargé d'émotion semble se profiler au Racing Genk. Patrik Hrošovský souhaite déjà retourner cet hiver dans son ancien club, le Viktoria Plzeň. Le milieu de terrain a lui-même pris l'initiative, laissant Genk face à une décision délicate.

Il y a de fortes chances que le Racing Genk se sépare de Patrik Hrošovský cet hiver. Le milieu de terrain slovaque souhaite revenir au Viktoria Plzeň, qui lui offre à nouveau une opportunité.

On savait déjà que son ancien club aimerait le récupérer. Het Laatste Nieuws écrit désormais que Hrošovský a demandé ce lundi à pouvoir retourner à Plzeň dès cet hiver.

Hrošovský veut partir plus vite que prévu

Âgé de 33 ans et véritable chouchou du public à Genk, Hrošovský sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Un accord aurait déjà été trouvé pour un transfert l’été prochain.

Mais le joueur souhaite désormais accélérer son départ. Sa volonté est très claire et le Viktoria Plzeň serait prêt à payer un montant pour son transfert. Genk réfléchit à la suite à donner à ce dossier.



Si le club attend l’été, il risque de se retrouver avec un joueur mécontent et ne percevra aucune indemnité. En cas de départ, Bangoura et Sattlberger devraient bénéficier de davantage de temps de jeu.