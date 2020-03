Le FC Barcelone passe à son tour au chômage partiel

La pandémie de coronavirus frappe de plein fouet et le monde du football n'est pas épargné. Les championnats ont rapidement été suspendus et les clubs doivent trouver des solutions pour faire face à cette crise sanitaire et donc limiter des dégâts sur le plan financier.

Plusieurs formations ont donc choisi de passer en chômage partiel, ou technique. Ce jeudi soir, le Barça a annoncé officiellement le passage au chômage partiel. "Il s’agit essentiellement d’une réduction de la durée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection mises en œuvre, et, par conséquent, de la réduction proportionnelle des rémunérations prévues dans les contrats respectifs, mesures que le club souhaite appliquer en suivant scrupuleusement la réglementation formelle du travail, selon les critères de proportionnalité, et surtout d’équité, et avec pour seul objectif la reprise de l’activité du club dans les meilleurs délais." Official statement from FC Barcelona: https://t.co/1U84alpO7m pic.twitter.com/36Vgq4zHnJ — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 26, 2020