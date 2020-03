Guerre civile, interdiction de compétition et crise financière : "Le Barca a déjà surmonté d'autres moments compliqués"

"Mes que un club", "Plus qu'un club", le slogan du Barca prend tout son sens en cette période de crise. Le club catalan, touché par la crise sanitaire mondiale, a rappelé trois autres crises historiques que les Blaugranas ont su surmonter.

Sur son site internet et ses réseaux sociaux, le Barca justifie son cours d'Histoire : "La crise du coronavirus, qui a entre autres un impact très fort dans l'industrie du sport, est l'un des moments les plus difficiles que le Barça aura eu à affronter tout au long de son Histoire. Mais le Club a déjà surmonté d'autres moments compliqués".

Et les Blaugranas de commencer par l'année 1908. Alors que le club n'avait que 9 ans, de nombreux membres fondateurs ont quitté le navire. Joan Gamper avait alors fait du porte à porte pour convaincre les anciens socios de revenir.

Le Barca a toujours été un symbole important pour les indépendantistes catalans. En 1925, les Blaugranas sont suspendus six mois durant de toutes compétitions nationales pour avoir sifflé massivement l'hymne espagnol lors d'un match amical. "Le club a survécu grâce à l'appui des supporters, des joueurs, mais aussi des autres équipes qui ont retardé le début du championnat" se remémore le Barca.

Des revendications sociales et politiques qui auront également coûté cher aux Catalans durant la guerre civile espagnole (1936-1939). Le Président blaugrana de l'époque, Suñol, est assassiné par les soldats franquistes. Le club catalan perd la moitié de ses socios ; une partie perd la vie au front ; les autres n'ont plus d'économie à investir dans leur club de coeur.

Définitivement, le Barca est, en effet, plus qu'un club. En espérant que les Blaugranas et tous les autres clubs puissent rapidement sortir vainqueurs de cette crise sanitaire, qui se transforme d'ores et déjà en crise économique et sociale.