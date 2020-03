Jürgen Klopp, temporairement privé de ses cadres en 2021 ?

Forcément, l'actuelle situation exceptionnelle est préoccupante pour tous les clubs. Même si les Reds sont parmi les clubs qui comptent le plus de liquidités, leur entraîneur allemand se soucie d'ores et déjà d'un autre problème majeur.

Les suspensions et reports de compétitions internationales pourraient avoir de plus lourdes conséquences pour les Reds. La CAN a été repoussée aux mois de janvier et février 2021. Il n'est même pas certain que des compétitions internationales pourront se jouer à ces dates. Mais, si tel est le cas, Jürgen Klopp devrait se passer temporairement de Sadio Mané (Sénégal), Naby Keita (Guinée) et Joel Matip (Cameroun).

Ce n'est pas tout ; le Comité Olympique envisage d'organiser les JO durant le printemps. Et la sélection égyptienne de préciser dernièrement qu'elle comptait convoquer leur star Mohamed Salah. L'attaquant serait dès lors absent quatre semaines pour son club. L'entraîneur allemand conclut, pour AS : "Ce serait catastrophique pour nous".