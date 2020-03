Un coéquipier de Thomas Vermaelen atteint du coronavirus, premier cas dans le football japonais

Le joueur japonais a effectué des tests et a été déclaré positif au coronavirus.

Le coronavirus vient encore prouver qu'il touche bel et bien tous les pays et toutes les populations. Gotoku Sakai, joueur de Vissel Kobe et coéquipier de Thomas Vermaelen, a été testé positif au coronavirus.

Il devient le premier cas de coronavirus en dans le championnat japonais de football. Actuellement, aucun autre membre du club n'est infecté. Cependant, le centre d'entraînement a été désinfecté et il a été fermé par mesure de précaution.

En toute normalité, le championnat japonais de football est censé reprendre le 9 mai.