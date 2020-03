L'entraîneur qui a lancé Griezmann : "Il est triste, il devrait changer de club"

A l'image du Barca, Antoine Griezmann n'était plus au sommet de son art ces derniers mois. Pire, le Barca n'était pas le club le plus sain financièrement et la crise sanitaire mondiale ne va rien arranger.

Cela étant en grande partie dû à une masse salariale très importante. Ainsi, 72% des dépenses des Blaugranas le sont pour payer les salaires. Et l'attaquant français y est aussi pour quelque chose ; il est le dernier arrivé parmi les gros salaires. Pourtant, son rendement reste plutôt médiocre. Même s'il n'est pas un pur buteur, le Champion du Monde n'a inscrit que 8 perles en 26 matchs de Liga cette saison. Martin Lasarte, qui l'a lancé à la Real Sociedad, estime qu'il est déjà temps pour le Français de 29 ans de changer d'air. L'Uruguayen argumente pour El Desmarque : " Il est la tête de turc, il est triste et doit trouver une nouvelle opportunité [...] Une grande partie de son jeu est basé sur la joie, dans son façon positive de transmettre les choses. Je le vois triste, éteint [...] Il lui faudra un moment pour s'adapter, ou alors il devra changer de couleurs".