L'incertitude règne pour l'architecte du maintien du Cercle de Bruges

Il a réussi des prouesses avec le Cercle, mais sera-t-il encore à la barre au début de la prochaine saison? Rien n'est moins sûr.

Bernd Storck avait déjà accompli des miracles la saison dernière avec Mouscron, il a remis ça, cette saison, dans la Venise du Nord. Le Cercle qu'on croyait enterré a assuré son maintien, in extremis à la faveur d'une série de quatre victoires consécutives.

Et les supporters du Cercle espèrent que Bernd Storck prolongera l'aventure. Mais l'incertitude liée à la crise du coronavirus empêche le club de faire des promesses. "Nous ne savons pas quand nous pourrons rejouer, nous ne savons pas dans quelles circonstances et nous ne savons pas non plus quelles seront les conséquences financières sur le monde du football", explique le Cercle dans un communiqué.

"Cela signifie aussi que nous ne pouvons pas répondre à vos questions concernant les discussions avec notre coach Bernd Storck, avec notre staff et avec les joueurs. Mais dès que nous aurons avancer sur le sujet, vous serez les premiers que nous voudrons tenir au courant", ajoute le communiqué.