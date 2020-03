"A Genk, j'ai été déçu par le rôle d'assistant"

Assistant de Felice Mazzu en début de saison, il sera T1 en D1 Amateurs la saison prochaine.

Le Lierse Kempenzonen l’a confirmé ce week-end, c’est Tom Van Imschoot qui dirigera son équipe première, en D1 amateurs, la saison prochaine. Un nouveau job pour l’ancien T2 de Felice Mazzu, qui n’avait plus de club depuis la fin de son aventure avec les champions de Belgique.

Et il admet avoir tiré une leçon de cette courte aventure limbourgeoise. "J’ai eu le temps d’y réfléchir et j’ai été déçu par le rôle d’entraîneur-adjoint", explique-t-il au Belang van Limburg. "C’est frustrant d'être victime de la situation du T1, je me sentais impuissant."

Dans la région anversoise, Tom Van Imschoot, ancien médian d’Ostende, de Mons et de Mouscron, prendra lui-même les décisions. "S’il n’y a pas de place en D1A ou en D1B, il faut se mettre à chercher en D1 amateurs, et s’il y a bien un club pour lequel j’avais envie de travailler, c’est bien le Lierse."